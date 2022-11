Campanya de Verkami per a la pel·lícula «Cas Àngelus, la fascinació de Dalí» de Joan Frank Charansonnet

Ja és en marxa la campanya de micromecenatge a Verkami del llargmetratge "Cas Àngelus, la fascinació de Dalí", que dirigeix el cineasta amb vinculació al Baix Montseny, Joan Frank Charansonnet. En la pàgina https://vkm.is/dali es poden visualitzar en exclusiva les primeres imatges inèdites de la pel·lícula en forma de tràiler i alhora es pot col·laborar amb aportacions i/o promoció. El rodatge es va acabar el passat mes de juny d'aquest any, per tant, la pel·lícula està íntegrament rodada. En aquests moments, però, s'ha posat en marxa aquesta campanya per poder acabar la postproducció del film.

El cineasta afronta el doble repte de retratar l'icònic artista des de la interpretació i de dirigir un film de ficció i d'intriga amb tocs de comèdia surrealista que compta amb el consentiment de la Fundació Gala-Salvador Dalí.

Segons Charansonnet, aquesta pel·lícula fa realitat un somni que perseguia des de fa anys. "Posar-me a la pell del geni empordanès és un dels reptes més apassionants de la meva carrera i alhora, un honor i una gran responsabilitat en el pla artístic". També explica que ha intentat humanitzar la figura d'una de les personalitats més universals de la nostra història recent, sense oblidar-nos de les seves peculiars excentricitats que el van fer tant autèntic i original".



Les localitzacions on s'ha rodat el film són: la Farinera de Sant Lluís (Pont de Molins), Cadaqués, Vilanova i Geltrú, Puig-Reig, Gironella, Llinars del Vallès, Rajadell i Barcelona.

Destí de les aportacions

Tot i que s'ha pogut assimilar el cost total del rodatge i una part de l'edició, en aquests moments calenper poder acabar la post producció del film, aquest és el primer objectiu. Aquest capital anirà íntegrament destinat als diferents equips i estudis de treball: edició i muntatge, BSO, color i etalonatge, animació i efectes visuals, post producció i estudi de so, mescles finals, laboratoris i còpies finals.

Com a segon objectiu es vol arribar als 25.000 euros cosa que permetria la internacionalització de la pel·lícula, traduccions, subtitulació a l'anglès, francès i italià. Digitalització en els formats requerits a l'estranger. Enviament i promoció a diversos festivals i mercats internacionals amb l'objectiu d'aconseguir un agent de vendes o distribuidora internacional.

Calendari previst

Si s'aconsegueixen els objectius d'aquesta campanya de Verkami es disposarà de la còpia final del film a finals de(Previsió de 4 mesos) i la previsió d'entrega de les recompenses seria per les pre estrenes oficials i estrena oficial del film a mitjans de juny del 2023 (Previsió de 8 mesos).