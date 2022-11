Es constitueix el Ple dels Infants d'Arbúcies per al curs 2022-2023

Un any més, el teatre de Cal Xic va acollir l'acte de constitució delper al curs 2022-2023. I el regidor d'Educació i Ensenyament,, va ser l'encarregat de conduir l'acte en el qual els nous regidors del plenari havien de prometre el càrrec i, tot seguit, escollir el nou alcalde o alcaldessa del Ple.Així doncs,, Jvan prometre el càrrec i van destacar que treballarien pel poble d'Arbúcies amb constància, responsabilitat, esforç i molta il·lusió. Aquests 7 regidors, se sumen als 6 que segueixen del curs passat:. Recordem que cada curs només es renova una part del ple, ja que els regidors que són escollits a 5è de primària, ho són per dos anys.Un cop feta la promesa del càrrec, els 13 regidors havien d'escollir entre els regidors de 6è de primària l'alcalde o alcaldessa. Després de la votació, lava ser escollida alcaldessa del Ple dels Infants i la, tinent d’alcaldessa.El Ple dels Infants és una iniciativa que va començar ara fa 9 anys i, excepte la legislatura 2015-2016, el plenari sempre ha estat presidit per una alcaldessa: Elsa Castro (2014-2015) (2015-2016); Farners Salmeron (2016-2017) (2017-2018); Jana Ferrer (2018-2019)