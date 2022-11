Col·lisió per encalç a la carretera C-35 a Sant Celoni

Poc abans de dos quarts de tres de la tarda hi ha hagut una col·lisió entre dos vehicles(col·lisió posterior) al quilòmetre 56,7 de la, a l'alçada de la zona del polígon industrial Molí de Les Planes de Sant Celoni, en sentit Barcelona. Els conductors dels vehicles han sortit il·lesos de l'accident.Mentre elshan fet la neteja de la via, desconnexió de bateries i retirada dels dos vehicles implicats hi ha hagut retencions a la via. Al lloc de l'accident s'hi han desplaçat els serveis d'emergència habituals.