«Vetllem per les grans persones», els Mossos d'Esquadra aconsellen per evitar robatoris i estafes

Durant tot aquest matí, aprofitant que aés el dia del mercat setmanal, elsde l'Àrea Bàsica de Granollers han organitzat una jornada de seguretat adreçada al col·lectiu de gent gran sota el nom "". L'activitat s'ha portat a terme a la plaça de la Vila.L'objectiu ha estat donardirectament a les persones grans per evitar que siguin víctimes de, entre d'altres fets delioctius tant al carrer, per telèfon i internet o a casa. D'aquesta manera se'ls ha explicat com actuar i recomanat d'estar a alerta quan queden pocs dies perquè els pensionistes cobrin la paga doble de Nadal.La jornada ha captat l'interès d'un bon nombre de persones i entre els consells que se'ls ha donat són els de portar laper davant i sempre tancada quan s'estigui al carrer o d. També han de desconfiar de correus electrònics o trucades en les que els demanen informació personal bancària o que els proposin una visita al seu domicili. Precisament a casa, no s'han de deixar entrar a persones desconegudes o, en cas de dubte no signar cap tipus de contracte.Amb els Mossos d'Esquadra també hi ha col·laborat la, l'i la