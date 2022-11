La Policia local deté l'autor del trencament de més de 25 retrovisors de cotxes a Sant Celoni

Altres notícies que et poden interessar

Gràcies a la col·laboració d'una veïna deque acabava de veure com un home trencava un retrovisor a la via pública, laha pogut localitzar el presumpte autor, identificar-lo i traslladar-lo als Mossos d'Esquadra on ha quedat. Se l'acusa d'haver trencat com a mínimla nit de diumenge a Sant Celoni. Des de l'Ajuntament s'informa que les persones que s'hagin trobat amb aquest desperfecte en el seu vehicle poden presentar denúncia als Mossos d'Esquadra.