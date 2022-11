L'accés de vehicles al camí de Sant Marçal, estarà restringit per l'inici de les obres de les actuacions previstes al pla de prevenció municipal d'incendis forestals (PPI) que han començat aquest dilluns. Es preveu que durin fins el dia 18 de novembre i estarà tallat al trànsit des de l'entrada per la carretereta BV-5114, a l'alçada de la Taula dels Tres Bisbes i per la part de baix, des de la Font de la Nàiades.