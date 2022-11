Les alcaldies d'Arbúcies, Sant Hilari Sacalm i Viladrau conjuntament amb el grup empresarial GCT plus, Pedial, Proquibsa i Fidemus han organitzat elque va ser presidit per, actual president de Foment del Treball.Sánchez Llibre ésamb una llarga trajectòria en defensa dels interessos empresarials a Catalunya i a l'Estat espanyol presidint i/o sent membre destacat en diferents entitats de representació empresarial.Durant la jornada, que es va celebrar a, el president de Foment del Treball va parlar del present i futur de la indústria al nostre país i Europa, d'oportunitats de negoci, d'inversió, de les línies d'ajuts del Next Generation, entre d'altres qüestions.Al fòrum hi van participarde Viladrau, Sant Hilari Sacalm i Arbúcies. El fòrum pretén ser una oportunitat per poder expressar els dubtes, preocupacions i opinions en els diferents àmbits empresarials.