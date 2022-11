Contaminando Sonrisas organitza la 7a edició del Dia del Circ a Breda

arriba a Breda la 7a edició de, el festival de circ social organitzat per Contaminando Sonrisas amb col·laboració amb l'Ajuntament de Breda i altres associacions i entitats. Després de la suspensió forçosa l’any 2020 per la situació sanitària i una edició de 2021 marcada per les mesures de protecció, l'edició de 2022 ja es podrà celebrar en un context de normalitat. El Dia del Circ té com a objectiu apropar el món del circ a tothom i donar a conèixer les accions que desenvolupa l'associació. El festival servirà per a recaptar fons per a nous projectes de Contaminando Sonrisas arreu del món.El Dia del Circ acosta diferents modalitats de circ al públic assistent. Diversos espais del municipi com la plaça de la Vila, el Pati de l'Abadia, la Bassa del Molí, la plaça Lluís Companys o el Cercle Bredenc entre d'altres es convertiran en escenaris on es podran veure espectacles de diferents modalitats des del clowning, malabarismes o acrobàcies fins a muntatges amb estils més disruptius, sovint amb profundesi el món en el que vivim. També s'hi podran trobar propostes d'oci com jocs en família, instal·lacions artístiques, tallers, un mercat d'artesania o diferents food trucks amb diverses opcions de restauració. Per altra banda, hi haurà un expositor amb informació sobre l'associació i la tasca que realitzen per tot el món, així com d'altres entitats que treballen en la mateixa causa.En aquest sentit, el dissabte 19 a les 19h el Centre Cultural Els Forns acollirà a càrrec de l'Associació, que explicarà al públic assistent la situació actual a Sèrbia i altres zones dels Balcans, on moltes persones que fugen de guerres i altres conflictes han quedat atrapades en situacions on els abusos, la violència, la tortura i la vulneració de drets humans és constant. Des d'aquesta associació es treballa sobre el terreny per oferir protecció a aquestes persones, consistent en alimentació, salut i refugi. Precisament la zona dels Balcans serà una de les quevisitarà properament per dur a terme nous projectes solidaris.Contaminando Sonrisas viatja per tots els racons del món portant espectacles d'arts escèniques ai altres indrets amb problemàtiques humanitàries. Amb la seva activitat poden fer somriure i fer passar bones estones a les persones que pitjor ho estan passant. Abans de la pandèmia, que va obligar a cancel·lar expedicions a indrets com Ceuta i Melilla o els camps de refugiats palestins al Líban, l'associació Contaminando Sonrisas havia realitzat expedicions a zones com els camps de refugiats sirians de Grècia; països del nord d'Àfrica com el Sàhara Occidental, el Marroc o Algèria i altres zones com el Líban o Uganda.L'associació també ha arribat a altres punts del planeta, com zones d'Àsia i Oceania com Tailàndia o Nova Zelanda. Després de dos anys sense poder viatjar arran de la pandèmia, Contaminando Sonrisas ja prepara noves expedicions. A més de la citada als Balcans, la previsió és visitar punts com Nepal o Sierra Leone