Riells i Viabrea ha commemorat el 25è aniversari de la mort de mossèn Pere Ribot i Sunyer

L'ha commemorat eldins del marc de la Festa de Sant Martí aquest diumenge 13 de novembre a l'Abadia de Sant Martí de Riells. Entre els actes programats es van portar a terme una missa, parlaments institucionals,-creat per Marc de la Forja Montseny i Jordi Fernàndez, treballador de la brigada municipal ha treballat la pedra- i ofrena floral.Entre les personalitats que hi van sassistir hi havia monsenyor, bisbe auxiliar de Barcelona;, monjo de la Comunitat Monàstica de Montserrat;, president de l'Amical de Mauthausen;, escriptor i periodista;, historiador i escriptor; Xevi Planas, periodista i fundador de la revista musical Enderrock;, alcalde de Riells i Viabrea i, escolà major de Mossèn Pere Ribot.El consistori riallenc va valorar de manera positiva l'acompanyament que hi va haver tant en la part litúrgica com amb la de parlaments dels convidats que van recordar lade Mn Pere Ribot.

L’edició d’enguany de la Festa de Sant Martí ha combinat cultura, activitats, jocs infantils i familiars tradicionals, música, el famós concurs d’allioli organitzat per l'Associació de Veïns de Riells del Montseny, el dinar popular i la castanyada. El grup musical El president i l'alcalde varen acompanyar la jornada a primera hora de la tarda amb tocs d’humor, ironia i molta sàtira.



Monòlit en homenatge a Mossèn Pere Ribot a l'abadia de Sant Martí de Riells Foto: Aj Riells i Viabrea

Homenatge a Mossèn Pere Ribor a l'abadia Sant Martí de Riells Foto: Aj Riells i Viabrea