«Kuroneko» i «Memories», doble sessió de por programada per laFilmo en la segona edició de VaDeRetro!

Per al pont de Sant Martí, laFilmo del Baix Montseny programa la segona edició del, que com l'any passat oferirà una. Aquest any li toca el doblet al terror asiàtic ambdel mestre japonés(1968). Kuroneko oés una adaptació visualment impactant d'un conte popular sobrenatural, ambientada durant una guerra civil al Japó feudal.El doblet del VaDeRetro! el faran ambque és un dels tres fragments de la pel·lícula col.lectiva Three (2002) fragment dirigit pel prestigiós director sud-Koreà. La pel·lícula es passarà a partir de les 10 de nit del dissabte 12 de novembre.L'entrada és lliure però les places limitades. Cal reservar seient al whatsapp 647972156.