Sant Celoni enceta aquest divendres les Festes de Sant Martí

celebra de l'11 al 14 de novembre les Festes de Sant Martí , patró de la vila, unes festes que s'allargaran fins la capvuitada. L'Ajuntament de Sant Celoni amb la col·laboració de diverses entitats proposa un programa per a tots els públics on no hi falten els actes més tradicionals de Sant Martí, com el concurs d'allioli, l'esmorzar popular o activitats de cultura popular (sardanes, gegants, correfoc...)

Pel que fa a l'oferta musical, les Festes de Sant Martí proposen concert per joves amb 31FAM, concert i ball de gala amb l'Orquestra Selvatana, concert Castanyoles líriques amb la Margarita Ponce, Bru Corbella i Andreu Miret, sessió de música amb el DJeskardi al Teatre Ateneu, sala Lluís Giró recordasnt i ballant música dels anys 70, 80 i 90 amb Madonna, ABBA, Celtas Cortos Queen, entre altres. També teatre amb Terra Baixa dirigida per Àngel Llàcer.



I de cara a la capvuitada,a l'Església de Sant Martí de Montnegre, concert de la Coral Briançó: Que les cançons tornin al poble i que el poble les canti.