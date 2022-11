Centenars de persones omplen els carrers d'Arbúcies per la Fira de Tardor al Montseny i la Festa del Flabiol

Els carrers d's’han omplert de gom a gom aquest cap de setmana amb motiu de lai de la. Dos dies en què la cultura popular, la gastronomia i els flabiols han estat els veritables protagonistes de la festa.Des de dissabte al matí, ja es van veure els primers visitants passejant pel mercat de p, que es va instal·lar al llarg de tot el carrer Camprodon, ja que hi havia al voltant de. Mentrestant, a la plaça de la Vila es podia veure la confecció d'una catifa per part de l'i també veure els col·leccionistes de plaques de cava. Elsvan amenitzar la fira amb els seus balls juntament amb el taller de fer castells amb laA la tarda, a l'ambient de la fira i la castanyada popular s'hi van sumar les sa la plaça de la Vila, un dels actes emblemàtic i tradicional de la Festa del Flabiol. Al mateix temps, al Museu Etnològic del Montseny es va celebrar el concurs de. La jornada de dissabte va concloure amb la cloenda de la castanyada al so dels flabiols i amb el concert De chuglar, salterio y tamborín, a càrrec de La Chaminera, instrument convida a la Festa del Flabiol d’enguany.El diumenge, com cada any, va ser el dia més concorregut i amb més afluència de turistes i, com dissabte, eli els jocs gegants de fusta, van ser tot un atractiu per als visitants, als quals s’hi van afegir la cercavila amb els, el capgròs d'en Quirze Perich i el grup anglès de folklore Adderbury Morris Men i el tastet de productes de tardor, del qual se'n van vendre unes 1.000 racions. A més, de les 11 del matí a la 1 del migdia, els diferents grups de flabiolaires es van instal·lar en diversos punts de la fira per amenitzar-la al so dels flabiol. La mostra de balls, la roda de flabiols i la peça conjunta van tancar una nova edició de la Fira de Tardor al Montseny i la Festa del Flabiol.