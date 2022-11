Tretze artistes del Baix Montseny presenten l'exposició col·lectiva «Si ens rendim ens morirem»

per Redacció, Sant Celoni, Catalunya |

Fins el pròxim 15 de gener de l'any 2023 es podrà visitar a la Rectoria Vella de Sant Celoni l'exposició. La inauguració serà a les set de la tarda d'aquest proper divendres 11 de novembre, festiu a Sant Celoni en motiu de la Festa Major de Sant Martí. Es tracta d'unaa partir de textos de cabdills indis.El títol de l'exposició, "l'hem manllevat de l'al·locució que el, de la tribu dels Crees canadencs, va adreçar al Govern del seu país l'any 1976", recorda Martí Pey en el programa de l'exposició. Les obres dels artistes estan fonamentades sobre textos de notoris cabdills de tribus índies, com Pocahontas, Red Cloud, Sitting Bull, Chief Joseph, Crazy Horse, Cochise, Geronimo o el gran Seattle. Complementarà l'exhibició un vídeo sobre el discurs que Seattle va fer davant del governador Stevens quan el "" els va oferir de comprar les seves terres.Els artistes participants en l'exposició són. En l'acte inaugural hi haurà la intervenció de Marduix Teatre i Claret Papiol. El diumenge 4 de desembre a les sis de la tarda faran una visita guiada.Durant l'exposició projecció del vídeoelaborat i musicat per Xavier de Palau a partir d'una idea i fotografies de Martí Pey. Rapsoda Albert Pons.