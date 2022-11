«Els socialistes volem liderar un canvi a fons a l'Ajuntament de Sant Celoni»

Una cinquantena de persones van assistir a la trobada organitzada pela la Rectoria Vella.que faran tàndem en la candidatura socialista a les eleccions municipals, van explicar quina és, segons el seu parer, la situació al municipi, què cal millorar i quines són les prioritats. Van fer una diagnosi de com veuen Sant Celoni i sobretot, van voler escoltar les opinions i respostes dels veïns i veïnes que van participar de la reunió.“No anem bé, gens bé, el poble està deixat, brut, desordenat i sense rumb" va explicar Vallhonesta que considera que "les persones que governen l'ajuntament no només no estant capacitades per fer-ho, sinó que també han perdut la confiança de moltíssima gent". Va assegurar que "i no saben com invertir uns diners que són de tots" i va concretar que "l'any passat no van saber com gastar més de 4 milions d'euros i no tenim ni piscina, ni casal d'avís, ni el CAP, ni el nou edifici del Pallerola, ni solucions pels problemes d'aigüa a La Batllòria".Davant d'aquesta situació, el candidat socialista va avançar que "volem liderar un canvi a fons del nostre ajuntament, el poble ho necessita més que mai" i una de les coses que considera que s’ha de fomentar des d'ara, és la participació de moltes persones en el dibuix d'aquesta. En aquest sentit, va fer una crida a tots els assistents a explicar idees, fer propostes i planificació de projectes necessaris pel municipi.L'exalcalde Joan Castaño que ara fara tàndem amb Eduard Vallhonesta va recordar que "als socialistes ens agrada fer les coses bé, escoltar i parlar clar". També va detallar que elsa dia d'avui passen per "primer, endreçar la vila, posar ordre i acabar amb la sensació de deixadesa que hi ha als carrers i places", el segon repte és l'ajuntament, "el consistori no funciona, no saben que tenen entre mans", i el tercer repte és marcar prioritats en el terreny dels equipaments. També és prioritari el tema de l'aigua a la Batllòria, on cal una solució definitiva.