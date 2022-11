Viu l'autèntica tardor al Montseny el cap de setmana del 5 i 6 de novembre a Arbúcies

El cap de setmana del 5 i 6 de novembre, viu l'amb lai la. Dos dies per gaudir de la música, la tradició, la gastronomia, la cultura popular, l’artesania i el patrimoni d’un territori tan ric com és la Vall d’Arbúcies.Durant els dos dies de la fira es podrà passejar pel mercat d'artesans de productes de tardor i del Montseny, que enguany comptarà amb prop de 90 parades i amb mésrespecte les edicions anteriors. També es podrà veure la mostra d'oficis artesans; visitar l'espai remeier; participar en diferents tallers de manualitats i de productes naturals, tots organitzats per entitats locals; tastar les castanyes del Montseny; visitar el Museu Etnològic del Montseny i el Jardí Dendrològic del Montseny. I tot això, amenitzat pel so dels flabiols amb les sardanes obligades de flabiol que s'escoltaran el dissabte a la tarda, amb els flabiols al carrer de diumenge al matí o el gran concert de flabiols del diumenge a la tarda.Per als més petits, s'han organitzat diferents activitats i tallers, com ara l'espai de pintar cares, de joc i creació; els jocs gegants de fusta, les passejades amb poni, el circuit de cotxes elèctrics, el taller de modelatge de fang, un taller demostratiu de fusta, el taller de fer castells Enfaixa’t amb lao el taller Impressionats per la natura, en què s'utilitzaran tècniques d'impressió utilitzant els elements que la natura ens ofereix.I com cada any, també podreu degustar el tast popular de tardor o seguir la cercavila amb elsque acabarà a la plaça de la Vila amb la mostra de balls i la roda de flabiols. Trobareu tota aquesta informació i el programa de la fira aquí: https://www.visitarbucies.com/ca/activitats-i-esdeveniments/fires-i-festes/fira-de-tardor-i-festa-del-flabiol-2022.html