S'aprova una proposta de resolució que reclama l'obertura de les urgències pediàtriques a l'Hospital de Sant Celoni

per Redacció, Sant Celoni, Catalunya |

Eldel Govern de la Generalitat va tancar el servei d’urgències pediàtriques a l'durant la pandèmia, i a dia d’avui, encara no s’ha restablert el servei. Aquest centre sanitari dóna servei a una població infantil d’aproximadament uns 18.000 nens i nenes que ara, si tenen una urgència a la nit o al cap de setmana, s’han de desplaçar a l'Hospital General de Granollers perquè elstambé estan tancats a la nit.Elha fet augmentar el nombre de persones ateses a l’Hospital General de Granollers i han calculat que un 13,5% de les urgències pediàtriques són provinents de l’àrea d’influència de l’Hospital de Sant Celoni.El grup parlamentari delha presentat una proposta de resolució a la Comissió de Salut que precisament, reclama l'obertura de les urgències pediàtriques. Una proposta que s'ha aprovat i que insta ala dotar dels recursos pressupostaris necessaris, per tal que el Servei Català de la Salut concerti amb l'Hospital de Sant Celoni perquè pugui implantar el servei d'urgències pediàtriques, dins la seva cartera de serveis durant aquest any 2022."Esperem que el Govern d'Aragonès compleixi el que s'ha aprovat avui perquè és imprescindible que es torni a oferir el servei d'urgències pediàtriques a l'Hospital de Sant Celoni”, ha explicat el diputat vallesà al Parlament,