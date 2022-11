El meteoròleg de Tv3 Tomàs Molina disserta a Sant Celoni de com serà el temps del 2030

Tomàs Molina anima a prendre mesures per revertir el rumb actual del clima Foto: Jordi Purtí

El temps del 2030, com seran els boscos i el món quan sigueu grans, aquest és el títol de la xerrada que aquest matí ha fet, meteoròleg i responsable de l'espai El Temps de TV3, acompanyat del, en el marc de la VIII Setmana del Bosc. L'acte ha tingut lloc a la Sala Gran del Teatre Ateneu de Sant Celoni.Tomàs Molina ha explicat com ha evolucionat el clima en els darrers anys i quins són els efectes que pot comportar en els pròxims anys i els fenòmens que poden amenaçar el planeta i les mesures que s'haurien de prendre per canviar el rumb. El meteoròleg, mitjançant l'ajuda de diapositives il·lustratives ha posat èmfasi en el, així com els instruments per mesurar la temperatura cada vegada més precisos "als anys 60 l'índex era de 350 parts per milió, avui se supera els 400", ha dit Molina.En aquesta línia ha recordat l'que estableix que la temperatura ambiental no ha de superar els 2 graus i que l'índex per al 2050 ha de ser de 480 parts per milió. Per aconseguir-ho s'han de prendre mesures de manera immediata "si no volem que l'any 2025 la temperatura ja hagi augmentat un grau més. Anar amb màniga curta a començaments del mes de novembre ja és canvi climàtic".Seguint aquest camí, Tomàs Molina ha reblat que cada vegada se'ns farà menys estrany arribar als 40 graus de temperatura i elsseran cada vegada més habituals. "La sequedat també serà més present per la falta de pluges". Aquesta situació també pot comportar una expansió dels incendis forestals arreu del continent.El meteoròleg considera que l'r és la clau per aturar el canvi. Per Molina l'estratègia passa per equiparar el cicle de l'aigua amb el consum ciutadà. Per tant, a reciclar i reduir els residus.Les activitats emmarcades en la VIII Setmana del Bosc tindran continuïtat aquest dijous al vespre a la Sala Bernat Martorell de Sant Celoni amb la conferència Grans incendis, canvi climàtic i el bosc de demà. a càrrec de, inspector del Cos de Bombers de Catalunya, cap de l'àrea forestal GRAF. També estarà acompanyat del Dr. Martí Boada.