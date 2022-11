Més de dues-centes denúncies per excés de velocitat o mal estacionament al Parc Natural del Montseny

per Redacció, Fogars de Montclús, Catalunya |

Un nou dispositiu deel darrer cap de setmana i el pont de Tots Sants, s'ha saldat amb la imposició de més dea conseqüència de diverses infraccions. El dispositiu ha estat una acció conjunta dels Mossos d'Esquadra de Sant Celoni i de Trànsit i les policies locals de Sant Celoni i de Santa Maria de Palautordera.Les denúncies s'han posat a les carreteresi dintre del Parc Natural del Montseny. Cent-cinquanta denúncies han estat tramitades per les policies locals, cinquanta més pels Mossos, bàsicament per vehicles mal estacionats als vorals de la carretera o en camins i vuit denúncies administratives més per infraccions al medi natural.En un control similar dels Mossos d'Esquadra en el passat pont del Pilar a les mateixes carreteres es van posar una cinquantena de denúncies a vehicles estacionats fora dels aparcaments.