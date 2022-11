Condemnat a 49 anys de presó per abusar sexualment de set nenes a Arbúcies

L'ha condemnat ael veí d'Arbúcies (Selva) que s'enfrontava a una condemna de 81 anys acusat d'. La sentència, conegut com a Jony o Cuba el condemna per abús o agressió sexual a set víctimes i l'absol d'haver fet tocaments a tres de les menors. El judici es va fer del 18 al 21 de juliol a la secció quarta de l'Audiència de Girona a porta tancada.El tribunal conclou que va cometre els abusos entre el juny del 2013 i el juliol del 2019 i que actuava seguint un patró: "S'provinents de famílies en situació precària". Així, es guanyava la confiança de les famílies i aconseguia quedar-se sol amb les víctimes. El cas es va descobrir quan la mare d'una de les nenes el va enxampar in fraganti.La sentència, de la que ha estat ponent el, condemna Juan Vicente Jorge Portilla a 49 anys de presó per tres delictes continuats d'abús sexual amb penetració a menor, un delicte continuat d'abús sexual a menor amb discapacitat, dos delictes continuats d'abús sexual a menor i un delicte d'agressió sexual a menor en grau de temptativa.Segons la sentència, l'acusat també oferia llaminadures, gelats i regals a les víctimes més petites i alcohol i tabac a les de més edat (adolescents o preadolescents) amb l'objectiu de "captar la seva atenció i aconseguir convertir casa seva en una mena de refugi per a les menors, allunyant-les així del control dels seus progenitors". "En tots els casos, l'acusat, aprofitant la, així com la innocència de les menors que anaven al seu domicili i guiat en tot moment per un ànim de satisfer les seves necessitats sexuals", va cometre un seguit de tocaments i abusos a les menors.