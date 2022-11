Més de 500 persones han visitat el castell de Montsoriu durant el Pont de Tots Sants

Més de 500 persones han visitat eldurant el llarg Pont de Tots Sants, segons han informat des deli el. La bona climatologia de les darreres setmanes sumada al festiu de Tots Sants, ha estat una combinació perfecte per visitar el que està considerat el millor castell gòtic de Catalunya. Així, des del dijous 27 d’octubre al dimarts 1 de novembre, el castell ha rebut més de mig miler de visitants, una xifra que supera totes les expectatives inicials. Si bé les previsions dels responsables del Consell Comarcal de la Selva i el Patronat del Castell de Montsoriu eren bones per aquest cap de setmana, el nombre de visites ha estat molt superior.El president del Patronat del Castell de Montsoriu,, ha valorat molt positivament aquesta xifra. En aquest sentit, Garriga ha explicat que en dies puntuals com aquests s’augmenten el nombre de visites guiades per donar resposta a les necessitats. De fet, tradicionalment durant els mesos de tardor l'afluència de visitants és molt important i donat que aquesta tardor hi han diversos ponts visitar el castell de Montsoriu pot ser una molt bona opció a l’hora de programar una sortida.Per tot això, des del Patronat del Castell de Montsoriu i el Consell Comarcal de la Selva estan duent a terme campanya de comunicació que aposta pel, concretament per la comarca de la Selva i fent-ho extensiu a les comarques properes com poden ser Osona, Maresme, Gironès, Garrotxa, Baix Empordà però no oblidant el Vallès Occidental i Oriental, que també representen una percentatge important en el nombre de visites anuals.La campanya es va iniciar a principis d’any amb la participació del castell de Montsoriu al programaque TV3 va emetre durant els mesos de gener i febrer en què el monument va passar a la gran final i va aconseguir quedar en tercera posició, La campanya de comunicació s’allargarà fins per les festes de Nadal.El perfil del visitant que puja a Montsoriu té un interès per la cultura i això fa que la major part de les persones que el visiten prèviament hagin sol·licitat la visita guiada a través del web www.montsoriu.cat. Per tant, tal com ha assenyalat el president del Patronat, Pere Garriga, s'espera que aquests dies de tardor siguin molts els visitants que pugin a Montsoriu per veure el que és considerat el gran castell gòtic de Catalunya, centre del poder militar del