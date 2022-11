Víctor Mier s'imposa en la 9a edició de la Trail Fem Sui de Sant Antoni de Vilamajor

Jèssica Tipán guanyadora femenina per segon any consecutiu de la Trail Fem Sui Foto: Fem Sui

Oriol Galvany i Anna Guirado guanyadors de la distància Exprés

L'atleta del Team Buff,, és el nou guanyador de la Trail Fem Sui que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Sant Antoni de Vilamajor, després de completar els 30 quilòmetres i més de 1.600 metres de desnivell positiu en un temps de dues hores, quaranta minuts i trenta-sis segons, seguit de, irlandès afincat a la Garriga, que va arribar a escassos 3 minuts del primer classificat., de l'equip KH-7, va tancar el podi masculí amb un temps de dues hores cinquanta minuts i trenta-un segons.Pel que fa a la categoría femenina,, de l'Esportiu Penedès va aconseguir pujar al calaix més alt del podi per segona vegada consecutiva amb un temps de tres hores divuit minuts i vint segons, seguida de la cardedeuenca,, una habitual de la Trail Fem Sui, que aquest any va endur-se el segon lloc amb un temps de tres hores vint minuts i quaranta set segons., de Les Tortugues de La Garriga, va reeditar el podi de l'any passat amb un temps de tres hores trenta-quatre minuts.Sant Antoni de Vilamajor, de la mà del, els dies 29 i 30 d'octubre va ser aquest cap de setmana l'epicentre del trail al Vallès Oriental. Dissabte, van tenir lloc una edició renovada de Les Minis de la, i diumenge més dees van plantar a la línia de sortida, al Porxo de Can Sauleda, d'aquesta prova integrada en el calendari Open FEEC de Curses de Muntanya.També el diumenge 30 d'octubre es va celebrar la prova de la distància Exprés, una cursa explosiva amb un recorregut molt ràpid, amb gairebéEl corredor del Team Sensacions UVEX,va imposar-se amb certa comoditat, rebaixant el temps del primer corredor de l'edició del 2021, i fixant un nou rècord de la prova curta de la Fem Sui amb un temps d'una hora, quatre minuts i quaranta quatre segons. L'atleta local,, va aconseguir una meritòria segona posició, aturant el cronòmetre a l'hora, set minuts i quaranta nou segons. Els Trail Xics Montseny, de Sant Esteve, van veure recompensada la seva feina de la pedrera amb la tercera posició d', en un final molt explosiu a la nova arribada que l'organització va preparar al Parc de Can Sauleda.En categoria femenina la victòria va ser per, amb un temps d'una hora i quinze minuts., del Club Esportiu Blacks&Greens va aconseguir la segona plaça del podi femení amb un temps d'una hora vint-i-tres minuts i divuit segons., també de Trail Xics Montseny, va tancar el podi femení amb un temps d'una hora vint-i-quatre minuts i quaranta-nou segons, un fet que la confirma com una habitual al podi de Vilamajor ja que l’any passat també va poder-hi pujar.Des del Club Excursionista Caminaires de Vilamajor valoren l'esforç de molta gent per fer possible l'organització de la Trail Fem Sui, un esdeveniment que esi que vol seguir sent la porta d'entrada de molts atletes al món del trail i les curses de muntanya.