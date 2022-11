Columbaris i espai de dol gestacional i perinatal al cementiri de Vallgorguina

per Redacció, Vallgorguina, Catalunya |

El cementiri de Vallgorguina ja disposa de vuit columbaris fruit de les darreres obres de reforma que s'han portat a terme a la infraestructura. Estan situats en dues columnes forjades amb ferro corten (4 + 4) dintre de la zona ajardinada del cementiri que també s'ha reformat amb pedra breinco model Mediterrani i la col·locació de tres bancs. Aquestes obres l'equip de Govern Municipal ja les contemplava en el programa electoral de Junts.

Per altra banda, l'equip de govern també ha donat compliment a la moció aprovada pel ple municipal i presentada per ERC de dedicar un espai de dol gestional i perinatal, representat per un monòlit de pedra amb la inscripció "En record a les nenes i nens que, sense arribar a néixer, han deixat la seva emprenta, i en suport als que conviuen amb la seva absència".

El cost de l'ajardinament, col·locació de bancs, pavimentació i columbaris han tingut un cost de 25.889 euros.