«Sumar pel ciutadà i pel professional» centra la VI Jornada d'Innovació de l'Aliança Estratègica C-17

L'avaluació dels set anys de funcionament de l', endegat conjuntament amb, presentant el marc, la metedologia i els àmbits d'intervenció ha estat un dels eixos de treball presentats en la VI edició de la Jornada d'Innovació centrada en elcelebrada a l'Aula Magna de l'Hospital General de Granollers, divendres de la setmana passada.Es tracta d'una trobada anual per compartir els avenços i les propostes del model col·laboratiu que està desplegant l'aliança integrada per l', l', l', l'i l'de Barcelona.Durant la Jornada es van exposard'un total de vint-i-dues que actualment es troben en procés d'avaluació assistencial i econòmica: la diagnosi molecular del càncer de pulmó; el càncer de mama; el malalt isquèmic i les urgències 24x7 d'Otorinolaringologia. I també es va informar dels processos assistencials compartits que entren en l'agenda de l'any vinent.També es van presentar elsque optaven al premi Roche Farma als projectes d'innovació, per contribuir a assolir els reptes de l'Aliança C-17., directora regional de Roche Farma, ha lliurat el premi al projecte guanyador: Brúixola, suport i millora de l'experiència de pacients amb càncer de pulmó que s'atenen en diversos dispositius assistencials de la C-17 liderat per, cap d'Atenció a la ciutadania, i, de l'àrea d'Experiència Pacients, de l'Hospital Clínic.A la part final els directors generals dels centres que conformen l'aliança estratègica C-17 van presentar les conclusions de la Jornada. La jornada la va inaugurar l'alcaldessa de Granollers,, el director general de l'Hospital General de Granollers, Dri la coordinadora de l'Aliança C17, la Dra.. La cloenda a càrrec del Dr, director de l'Àrea Assistencial del CatSalut.