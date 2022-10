El karateca del KCJ de Sant Celoni acaba en quarta posició al Campionat del Món Sub21 disputat a Turquia

Joan Just Clopes, del Karate Club Just de Sant Celoni, s'ha classificat en quart lloc del World Cadet, Júnior and U 21 Karate Championships que s'ha celebrat Konya 2022 que s'ha celebrat del 26 al 30 d'octubre a la ciutat turca. El competidor ha format part de la selecció estatal de l'especialitat de kumite Sub21 de -75 Kg. i ha disputat sis combats.Els tres primers combats els va saldar amb dues victòries amb els contrincats de Brasil (2-0) i Suïssa (5-2) i un empat amb Iran (1-1). A la repesca el karateca del KCJ es va enfrontar amb el representant d'Armènia acabant el combat amb un empat a 0.En el combat per la medalla de bronze Joan Just no va poder amb el karateca que representava Jordània i va perdre per un ajustat 3-2.Un ambient espectacular, combats plens d'actitud, determinació i unes ganes immenses de demostrar el seu alt nivell competitiu.