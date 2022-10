Roc Mateu, de Sant Esteve de Palautordera, guardonat a la XIV edició dels Premis de Teatre Musical

, de Sant Esteve de Palautordera, ha guanyat el premi alpel seu treball a l'obra Company en la XIV edició dels Premis de Teatre Musical. La gala es va celebrar dilluns d'aquesta setmana al Teatro Coliseum de Madrid. Aquesta no és la primera vegada que el santestevenc és premiat per la seva feina en obres de teatre musicals. Ja va ser guardonat per Sweeney Todd (2011), Mar i Cel (2016), Scaramouche (2018) i La tienda de los horrores (2021). Mateu aquest any ha recollit els premis corresponents a l'edició 2021 i 2022, ja que l'any passat la gala es va fer de manera telemàtica per raons de la Covid-19.Els Premis del Teatre Musical s'han creat per acom a reconeixement a la seva feina, i alhora potenciar la indústria del teatre musical a Espanya, intentant fomentar la consolidació del gènere, la producció i l'exportació del mateix. El gremi passa per una fase de creixement i una mostra fefaent n'és que a Madrid, actualment, s'estan representant catorze obres diferents d'aquest gènere teatral.