L'eix temàtic del projecte Robotseny - Montquímic d'aquest curs serà «De l'aula a l'espai»

El projected'aquest curs 2022-2023 ja escalfa motors. El proper dimecres 16 de novembre a dos quarts de sis de la tarda a la Sala Gran del Teatre Ateneu es farà la presentació, d'acord amb la convocatòria del regidor de. La fira científica i tecnològica de la Robotseny- Montquímic, es durà a terme el dissabte 3 de juny de 2023 al matí. L'eix temàtic per aquesta nova edició serà "".El projecte busca promoure el procés d'aprenentatge de lades de metodologies experimentals, que generin un aprenentatge més significatiu i motivador per a l'alumnat i potenciïn el gust per la tecnologia i la química. L'objectiu principal és potenciar les vocacions tecnològiques i científiques cap ali elsde la família de la química.Durant aquest curs escolar més dedels centres educatius de Breda, Campins, Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès, Riells i Viabrea, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera i Vallgorguina treballaran els reptes de la competició de robots i de la fira científica a l'aula dins horari lectiu.En el marc de l'eix temàtic, la competició de robots de la Robotseny versarà sobre tecnologia i espai i la fira científica Montquímic se centraraà en la química de l'espai. La competició de robots i la fira científica tenen com a centre d'interès l'Espai i es compta amb la col·laboració especial de l'Oficina Europea de Recursos per l'per a Espanya, de l'