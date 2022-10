Junts de Sant Celoni i la Batllòria organitzen una castanyada solidària

L'agrupació deorganitza aquest divendres 28 d'octubre unaa la plaça de la Vila en benefici de l'. L'activitat vol posar l'accent en recuperar una festa tradicional del país amb un to solidari. De 5 a 7 de la tarda la plaça s'omplirà amb jocs gegants gratuïts per tota la família, mentre es torraran i s'oferiran castanyes, moscatell i sucs, entre d’altres.Aquesta activitat segueix el fil d'iniciatives solidàries que des de fa anys JuntsxCat de Sant Celoni i la Batllòria organitzem per tal d'estar al costat de lesdel municipi i del país: la paella solidària multitudinària d'aquest estiu en suport al poble ucraïnès, els dinars solidaris de La Marató de TV3, la participació en el gran recapte, l'aportació a l'Hospital de Sant Celoni en temps covid o la multitud d'actes per la caixa de solidaritat del represaliats polítics.La formació política, amb el lema Junts fem un Sant Celoni i una Batllòria millors!, animen a tothom a participar de la festa, així com agraeixen la gran tasca social que fa l'Associació Neurològica del Baix Montseny i la resta d'entitats socials del poble.