El PSC reclama a l'Ajuntament de Sant Celoni una aportació econòmica per a accelerar les obres del Pallerola

Eldemana a l'Ajuntament que signi un conveni amb laper tal d'accelerar la construcció de l'edifici definiotiu de l'. Els alumnes i famílies necessiten "amb urgència" aquest nou espai amb aules on portar-s'hi a terme l'activitat docent, remarca amb una nota pública.En aquest mateix comunicat recorden que quan el PSC governava el municipi, ja es va signar unsimilar pel qual l'Ajuntament va aportar 1,5 milions d'euros per a la construcció de l'escola Soler de Vilardell. "Un Ajuntament com el de Sant Celoni, que ha generat un romanent de 4 milions d'euros, té capacitat per fer una aportació d'aquesta envergadura".Els socialistes corroboren la informació de l'AFA de l'IE Pallerola que asseguren "que des de la Generalitat s'afirma que l'edifici no estaria enllestit fins eli que, fins llavors, els alumnes es veurien obligats a realitzar les classes en. Això sempre i quan s'aprovin els pressupostos de la Generalitat. Si no, la demora encara podria ser més llarga".Davant d'aquest escenari pessimista, "demanem que l'Ajuntament no demori més una acció que pot ser clau per a millorar les condicions de l'del municipi".Així mateix, el PSC de Sant Celoni i la Batllòria condemna la falta de compromís i elsdel Govern de la Generalitat amb l'educació pública així com la pràctica ja massa recorreguda de traslladar les seves responsabilitats als ens municipals.