Nil Papiol: «Sumem per Hostalric és un projecte municipalista, transversal i obert a tothom»

per Redacció, Hostalric, Catalunya |

L'actual alcalde d'Hostalric,, va presentar aquest passat diumenge la seva candidatura per revalidar l'alcaldia a les properes. Durant l'acte, que va tenir lloc a la plaça Primer de Maig i va acollir més de 150 persones, Papiol va presentar el balanç de l'equip de govern amb el compliment de més del 70% de les mesures del seu programa electoral.En el seu discurs de presentació, el cap de llista i actual alcalde va defensar la necessitat de continuar amb lesiniciades l’any 2019: "és un projecte municipalista, transversal i obert a tothom. Amb l'objectiu de treballar pel model de poble que cal"."Hem de seguir amb laque s'ha impulsat al poble durant els darrers anys. Hem iniciat moltes polítiques de canvi, en transparència i bon govern, en control intern de l'Ajuntament, en sostenibilitat i en residus", va afegir.D'altra banda, el candidat i actual alcalde va posar èmfasi en la feina feta en l'àmbit de les. En aquest sentit, va destacar el suport que s'ha fet a infants i joves en situació de vulnerabilitat a través d'un programa de beques. També, es va centrar en la recent inauguració de l'espai jove que va definir com "un nou equipament municipal per donar una opció als joves del municipi". "La infància també ha sigut una de les prioritats d'aquest mandat, donant veu als infants del municipi a través de la posada en funcionament del Consell d'Infància", va concloure.