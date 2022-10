La construcció de l'edifici de l'ESO de l'IE Pallerola de Sant Celoni no es preveu abans de l'any 2027

L'es tornarà a manifestar aquest dijous 27 d'octubre en la sessió plenària de l'Ajuntament de Sant Celoni, a partir de les set de la tarda, per expressar el seu descontetament i decepció per l'anunci fet pelde retardar l'entrega de l'L'anunci, segons s'ha informat des de l'AFA, va tenir lloc dijous de la setmana passada en el decurs d'unque va comptar amb la presència de, director general de Centres Públics, i amb en, director dels Serveis Territorials del Valles Oriental-Maresme, a més de l'alcalde de Sant Celoni,, la regidora d'Educació,, i la regidora d'Afers Socials,L'AFA explica que la informació facilitada pel director general va ser que, si s'aproven els pressupostos de la Generalitat es comprometia a encabir "fent saltar a un altre centre de la llista" la construcció de l'institut aldel 2023. "Si això passa i no falla res més, tindríem les claus de l'institut al cap de quatre anys, el 2027". Segarra també va dir en el CEE que es comprometia a buscar alguna finestra d'oportunitat "per accelerar el procés".Paral·lelament a la construcció definitiva de l'edifici d'ESO, preocupa la instal·lació del. Han començat els primers passos de les obres en el terreny on hi havia hagut la casa del conserge que s'ha enderrocat. En aquest sentit, Serveis Territorials va apuntar que la previsió és que estigui instal·lat el dia 7 de novembre i operatiu el dia, més de dos mesos des de l'inici del curs escolar 2022-2023.Per la seva banda, l'alcalde de Sant Celoni, Raül Garcia, ha manifestat que sempre han expressat al Departament d'educació el neguit per aquesta situació i han reclamat des de l'Ajuntament la priorització de les obres del centre i que s'ha interpel·lat a Educació per buscar solucions.