Jordi Rotllant escollit cap de llista del Partit Independent de les Guilleries de Sant Hilari Sacalm

L'Assemblea delha escollit l'actual tinent d'alcalde,, com a nou. El candidat de la llista independent ha rebut el suport per unanimitat de la militància i, també, de l'actual alcalde,Jordi Rotllant, conscient de la responsabilitat que comporta ser l'alcalde de, afronta amb entusiasme el repte polític per liderar una nova etapa del PIG. Rotllant també ha agraït als membres del partit confiar en ell per fer possible la continuïtat del canvi per fer de Sant Hilari Sacalm un municipi millor que el PIG ha portat a terme durant aquestes dues últimes legislatures.L'actual batlle de Sant Hilari Sacalm, Joan Ramon Veciana, per la seva banda, fa unper donar pas a una nova etapa del PIG. "Una de les responsabilitats recollides al codi ètic del nostre partit era estar un màxim de vuit anys al capdavant del PIG", explica l'alcalde. "Vaig entrar en política per transformar una realitat que creia millorable a Sant Hilari, i el desgast propi de la política i, sobretot, del càrrec d'alcalde, pot fer perdre aquest ànim transformador".Amb Jordi Rotllant com a nou candidat, l'alcalde Joan Ramon Veciana afirma que "el relleu està ben garantit". Tinent d'alcalde i batlle han treballat junts durant les dues legislatures de govern. En aquests, segons Veciana, Rotllant "ha estat el millor tinent d'alcalde que hagi pogut tenir".El candidat s'ha mostrat orgullós i agraït amb la seva elecció, un càrrec que emprèn amb "de poder donar el millor de mi pel poble", ha afirmat. Jordi Rotllant, de 49 anys, ha remarcat que "Sant Hilari ha de continuar canviant al vertiginós ritme que exigeix el món actual i no es pot permetre una parada que trenqui aquesta dinàmica. Hem d'estar dins aquest canvi renovat que el PIG pot garantir amb aquest nou projecte que sota l'experiència i aprenentatge dels últims anys i la incorporació de noves mirades, idees i persones li dona la força i la capacitat de treball que sempre ens ha definit."