La Policia Nacional espanyola subratlla que amb aquest operatiu donen per desmantellada una organització criminal que es dedicava a vendre i transportar droga des del sud d'Espanya i fins al nord d'Europa. La xarxa tenia com a punt intermedi d'aquesta distribució llocs de la Costa Brava.

La investigació va començar a principis de maig i ha comptat amb la col·laboració de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), que ha fet vigilàncies de diversos sospitosos al municipi. Arran d'aquests seguiments, la policia va saber que el camió de gran tonatge que es va interceptar a l'àrea de servei de l'AP-7 anava carregat amb marihuana, que s'enviava cap a Polònia.

Matrícules falses

Amb l'objectiu de, el camioner portava diverses plaques de matrícula falses. Durant el viatge, les anava alternant, perquè d'aquesta manera la policia no el pogués seguir i les càmeres de vigilància o les que hi ha instal·lades a les àrees de servei no el detectessin.

El camioner va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que en va disposar l'ingrés a presó. L'operatiu que ha permès arrestar-lo, i desmantellar el grup criminal, l'han portat a terme agents de la Policia Nacional espanyola de les comissaries de Sant Feliu de Guíxols i la Jonquera (Alt Empordà).