La Fira del Bosc se celebra aquest cap de setmana a Sant Celoni

Aquest cap de setmana se celebra ala tradicional, en el marc de la Setmana del Bosc que enguany arriba a la seva vuitena edició. Entre dissabte dia 22 i diumenge dia 23 d'octubre a la zona de la Rectoria Vella hi haurà fira de productes, espai gastronòmic i un bon nombre d'activitats i un seguit de Tallers.En el marc de la Setmana del Bosc també s'inclou la mostra de projectes artístics, els Brots de poesia als aparadors dels comerços, els menús de bosc a diferents restaurants i activitats de lleure i divulgació. Com a novetat d'aquest any també hi participa laFilmo que ha programat diversos films relacionats amb eli, a més, ha enregistrat una entrevista a Martí Boada que també s'emetrà aquest diumenge.Aquest divendres 21 d'octubre a l'Ateneu de Sant Celoni tindrà l'acte de lliurament delque s'atorgarà a l'i al"per la seva trajectòria en defensa de les causes justes a favor de la solidaritat, la cultura, el territori i el medi ambient, amb un tarannà discret i modest".