El ple de Llinars del Vallès aprova les ordenances fiscals per a l'any 2023

El ple extraordinari de l'Ajuntament de Llinars del Vallès, celebrat dilluns d'aquesta setmana ha aprovat les ordenances fiscals que regiran l'any 2023 al municipi. La proposta de l'equip de govern municipal ha tingut 11 vots favorables d'ERC (8), PSC (2) i Junts (1), l'abstenció de Ciutadans (1) i el vot en contra de la regidora del MALL. Les ordenances fiscals es portaven a aprovació amb dos tipus de modificacions de caire tècnic segons els criteris de la Diputació de Barcelona i els coeficients aplicats a les ordenances fiscals.



D'aquesta manera algunes s'han incrementat en relació a l'import d'aquest any 2022 com és el cas d'impostos com l'ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres), l'IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) i d'altres com les taxes de subministrament d'aigua, clavegueram i residus, que en la majoria de casos suposa un 5% d’increment aproximadament.

En la sessió plenària també es va aprovar una modificació de crèdit que de 196.650 euros, dels quals 167.850 euros procedeixen d'altres partides que no es gastaran, i la resta de 28.800 euros venien d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya per la gratuïtat del P2 que es complementava amb l'aportació de l'Ajuntament.



Aquesta modificació ha de servir també per l'adequació de línies elèctriques, arreglar la climatització del pavelló, la senyalització i el manteniment i la instal·lació d'uns contenidors especials als disseminats per impedir l'accés dels porcs senglars a la brossa. Aquest punt de l'ordre del dia va ser aprovat amb els vots a favor dels onze regidors i regidores d'Esquerra, el PSC i Junts, i les abstencions del regidor de Ciutadans i de la regidora del MALL.