L'Associació Contra el Càncer acapta més de 4.500 euros a Sant Celoni en un cap de setmana solidari

L'ha captat un total de 4.542,98 euros fruit de les activitats organitzades a Sant Celoni en el cap de setmana solidari amb motiu delque es celebra el 19 d'octubre i que es va portar a terme dissabte i diumenge de la setmana passada.Per aquest motiu es va instal·lar una paradeta de l'AECC, davant de Can Ramis i es van portar a terme diverses activitats socials com una ballada de sardanes, una ballada de gegants i gegantons de les escoles, un ball en línia i country, l'encesa de lade color rosa, una carpa dels comerciants de sant Celoni, actuació de castellers, actuació del DJ Eskardi i unaAl Baix Montseny encara hi haurà activitats solidàries aquest següent cap de setmana. El diumenge 23 d'octubre es farà la cursaorganitzada per laen un total de 22 poblacions, entre les quals, per recaptar fons per a la lluita contra el càncer de mama. La participació en la cursa inclou un donatiu de 10 euros que es destinarà íntegrament al projecte "" de la Fundació Oncolliga Girona.