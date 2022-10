Breda disposarà d'un contenidor rosa en el marc de la campanya «Recicla vidre per elles»

per Jordi Purtí , Breda, Catalunya |

és un dels municipis selvatans que participen a la campanya solidària, que impulsen el, amb la col·laboració de lai disposarà d'un contenidor rosa per a fomentar el reciclatge d'envasos de vidre i la prevenció del càncer de mama. La campanya desenvolupada amb motiu del, s'allargarà fins el 2 de novembre i s'ha presentat de manera oficial aquest dimecres 19 d'octubre a Caldes de Malavella. Els altres municipis selvatans que hi participen són Amer, Blanes i Caldes de Malavella.En el transcurs de la presentació,, gerent a Catalunya d'Ecovidrio, ha afirmat que els contenidors s'han ubicat en emplaçaments molt concorreguts dels municipis amb l'objectiu que siguin "un altaveu d’aquesta campanya, que uneix dues causes: sensibilitzar sobre el càncer de mama i la importància de cuidar la nostra salut".

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal de la Selva i alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, ha instat la ciutadania omplir durant els propers dies aquest iglú de vidre per a "una molt bona i noble doble causa".

Segons les últimes dades relatives a 2021, els habitants de Breda van reciclar un total de 120 tones d'envasos de vidre, fet que suposa que cada habitant va reciclar una mitjana de 31,4 kg. Respecte a la taxa de contenització, Breda se situa en una mitjana de 124 habitants per contenidor, i compta amb un total de 31 contenidors per als residus d'envasos de vidre instal·lats.