Es presenta la 2a edició d'El Bosc i els Sentits, la mostra d'art de la Setmana del Bosc de Sant Celoni

Aquest dissabte s'inaugura la 2a edició d'El Bosc i els Sentits, un recorregut per nou instal·lacions artístiques al barri de la Força i a l'arbreda del Pertegàs, en el marc de la Setmana del Bosc. Enguany, la mostra artística tindrà dos espais: la plaça del Bestiar, com l'any passat, on exposaran les seves propostes 8 artistes reconeguts del territori, i l'arbreda del Pertegàs, on s'instal·larà un Land Art, la proposta que, com a novetat, han preparat els alumnes de Batxillerat Artístic de l'Institut Baix Montseny.



L'espai de la plaça del Bestiar acull les instal·lacions d'Ignasi Deulofeu, Alexandra Ortiz (SAN Art Visual), Miquel Deulofeu, Núria Rossell, Anna Sorribas Cervantes, Yumna Alsawi, Jordi Pastells i Marina Vallo.

Els actes de presentació d'ambdós espais es faran el dissabte 22 d'octubre a les dotze del migdia, presentació del Land Art a l'arbreda del Pertegàs i a les set de la tarda, presentació i itinerari El Bosc i els Sentits, davant el recinte de la Torre de la Força

Les obres romandran exposades al públic, i hi hauràon cada artista comentarà la seva obra els diumenges 30 d'octubre i 7 de novembre a les 6 de la tarda, a la plaça del Bestiar, davant del recinte de la Força.