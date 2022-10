Educació aprova l'ampliació a dues línies d'ESO de l'Institut escola La Tordera

per Redacció, Santa Maria de Palautordera, Catalunya |

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts, en el marc del Programa d'encàrrecs d'actuacions (PEA), un total de 21 noves construccions i grans actuacions en centres educatius. Aquestes obres tindran un import total de 98.389.936 euros.

De les 21 actuacions en centres educatius, 12 són noves construccions (6 dotaran d'un edifici d'obra un centre educatiu en mòduls i 6 substituiran un edifici antic amb una nova construcció), 7 són ampliacions i 2 són una reforma integral.

Pel que fa a la distribució per tipus de centres, 12 de les obres es duran a terme en escoles, 5 en instituts i 4 seran a instituts escola, distribuïts arreu de Catalunya. Amb aquestes actuacions, es retiraran un total de 41 mòduls prefabricats.



Entre les previsions hi ha l'execució de les obres d'ampliació a dues línies d'ESO de l'Institut escola La Tordera de Santa Maria de Palautordera per un valor de 3.293.797 euros. Aquesta és l'única previsió d'obres programada en centres educatius.