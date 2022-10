L'Equip d'Atenció Primària Sant Celoni incorpora dues professionals de Medicina Familiar i Comunitària

L'ha incorporat dues noves metgesses, una al CAP Sant Celoni i l'altra al CAP Santa Maria de Palautordera. Així doncs, l'EAP integra ja un total de 20 professionals de. Des de l'equip es valora molt positivament l'increment en el nombre de professionals, ja que, segons apunta la seva directora,, "això ens permetrà donar una atenció encara millor a la ciutadania".Les noves incorporacions han fet créixer la plantilla de l'equip i, a més, han permès fer unaassignada a cada un dels professionals. D'aquesta manera, s'ha aconseguit que cada professional tingui assignat un volum de població similar, tant en nombre total com per distribució segons franges d'edat.Tal com explica la directora de l'EAP, "ens trobàvem que, amb el pas dels anys, teníem diferències en el volum i característiques de la població assignada als nostres professionals". I especifica que "es podia donar el cas de professionals amb un gran gruix de població assignada de 80 anys o més i d'altres, que tenien un volum molt més gran de població jove". A la pràctica, això acabava generantAra s'ha repartit de manera, amb l'objectiu que cada un dels i les professionals de Medicina de Família de l'equip tinguin un volum de feina similar i, en conseqüència, puguin prestar una atenció encara millor a tota la població.L'EAP Sant Celoni inclou el, eli els consultoris locals de Sant Esteve de Palautordera, La Batllòria, Gualba i Vallgorguina. A part de professionals de Medicina de Família, l'equip d'atenció primària compta amb molts altres perfils professionals que treballen per donar la millor atenció sanitària a la població: professionals d'infermeria, atenció a la ciutadania, treball social, tècnics i tècniques de cures auxiliars d'infermeria (TCAI), referents de benestar emocional i nutricionistes.