Els veïns de Sant Feliu de Buixalleu comencen una campanya a Change.org per salvar la plana del Batlle

Amb el lemaels veïns de ladehan posat en marxa una campanya a Change.org per intentar aconseguir que el propietari dels terrenys als quals s'ha començat una deforestació "desisteixi". D'acord amb les explicacions dels impulsors de la campanya "es tracta d'una finca privada a la que es va fer un canvi d'ús a terreny agrícola".La parcel·la en qüestió és un bosquet adjacent a laque mai ha sigut camp, separat de la resta del bosc per la carretera de Breda. Aquest bosc s'ha recuperat d'un incendi que va haver-hi a la zona l'any 1994 (al cantó de Breda). En aquest sentit, els veïns de Can Cadell remarquen quei que la zona del Baix Montseny té un risc d'incendi molt alt per la densitat dels seus boscos, la majoria dels quals pertanyen a propietaris particulars que lluiten per mantenir-los.Tanmateix fan al·lusió als canvis climàtics que obliguen a repensar la gestió forestal per tal de preservar la. "En el cas del bosc de la Plana del Batlle, la seva desaparició seria una pèrdua per al nostre entorn donada la seva ubicació". Recorden que es troba aïllada d'una banda per un enorme camp (des de l'any 2008) i no es pot fer servir com a tallafoc.És un bosc de tipus mediterrani que té una superfície de més de 5 hectàrees on es barregen espècies d'arbres comi és molt concorregut, amb un caminet on passejen moltes persones i passen ciclistes. "La destrucció del bosc implicaria la pèrdua de l'hàbitat natural de la fauna i la desaparició total de la diversitat de la flora. Afectaria a la connectivitat entre el bosc i la riera, impactant la fauna dels boscos adjacents", asseguren els impulsors de la caampanya.A part de laque representa perdre el bosc de Can Cadell, els veïns afectats diuen que "significa una pèrdua emocional per als habitants de la zona, ja que molts dels que ara són adults han crescut gaudint d'aquest bosc i les més petites i petits estan creixent amb ell. Forma part del nostre entorn i ens l'estimem", conclouen.