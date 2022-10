Unes 4.000 persones han visitat Fira Guilleries durant aquest cap de setmana

La cinquena edició deque ha tingut lloc aquest dissabte i diumenge a, ha estat un èxit amb una afluència d'unes 4.000 persones. Les places i carrers del nucli antic del municipi s'han omplert amb les parades de productors locals de les Guilleries i una zona de mostra d'oficis artesans com el de cisteller, ceramista o torner.A les parades s'hi venien maduixes, formatge, pa, dolços, peces de torneria, cerveses, ratafia, cremes, ungüents o roba, entre d'altres. I aquests'ha complementat amb activitats variades com, per exemple, rutes guiades fins a Sant Miquel de les Formigues o fins al castell de Mascarbó, concerts de Marta Frigola, Leyla, Atenea Carter i Soul of Sound, castanyada, zona de gastronomia i presentació de productes, jocs gegants de fusta, espectacles i tallers infantils.Durant la fira també s’han fet tres: la presentació de Gorgues, entre el lleure i la conservació, Premi Guilleries 2020, impulsat per la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar; la presentació del llibre Romànic i Guilleries-Savassona d'Òscar Farrerons; i la ponència Sant Hilari Sacalm, capital rodellaire a càrrec de Roger Zamorano.Una altra mostra de la gran acollida de Fira Guilleries s'ha vist a l'de la zona esportiva on hi havia unes cent cinquanta autocaravanes. La fira, que va néixer amb l'objectiu de potenciar el territori de les Guilleries i els seus encants, s'ha anat consolidant a cada edició. Enguany ha comptat amb la participació d'altres municipis de les Guilleries: Osor, Susqueda, Vilanova de Sau, Espinelves, Viladrau, Sant Sadurní d'Osormort, la Cellera de Ter i Sant Julià de Vilatorta.