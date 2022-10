Paraules, imatges, titelles i suros del Montnegre són «Una pedra a la sabata» de Joan Baixas»

Diverses escenes d'Una pedra a la sabata, de Joan Baixas Foto: Mariona Omedes

Aquest pròxim dijouss'estrena al Centre de les Arts Lliures el projecte guanyador de la primera convocatòria oberta per a companyia resident que es va obrir el 2021.A partir de textos de Mareperlers i ovaladors de Perejaume i La barba de cordills de Joan Brossa,presenta una peça de creació que s'articula en dos moviments ben diversos. El primer es connecta amb els temes plantejats per Perejaume sobre la contraposició de l'art lliure i sense fronteres i la necessitat de la vinculació a un lloc concret, a través dels poemes sobre l'univers de l'artista.La segona part de la peça es vincula al surrealisme dels putxinel·lis de Brossa (representat per primer cop La barba de cordills) que fan d'exemple perfecte de connexió entre les avantguardes i el món rural.Les intèrpretstransiten per aquests dos llocs amb paraules, imatges, titelles i suros de Montnegre, coreografiant les músiques de, amb disseny de l'espai sonor de Júlia Mata. El procés de construcció de material escènic i de l'escenografia va ser a càrrec de, acompanyats pel disseny de vestuari deUna pedra a la sabata serà en cartell al Centre de les Arts Lliures