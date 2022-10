El periodista Ignasi Gallart dona a l'arxiu d'Arbúcies material de l'accident d'avió al Montseny l'any 1970

El periodista de TV3i la documentalista de l'Arxiu de TV3,, han cedit a l'(AHMA) tot el material que han obtingut sobre la recerca de l'i que va ser utilitzat per a la realització del documental, que es va estrenar ara fa un any.L'any 2005 Ignasi Gallart va sentir a parlar per primera vegada de l'accident d'aviació en el qual van morir 112 persones provinents de Manchester i, a partir de llavors, va començar la recerca d'informació sobre els fets. Un dels primers llocs que va visitar va ser precisament l'AHMA. El 2010 va publicar, un extens article a la revista Sàpiens, per tal de donar a conèixer la magnitud de la tragèdia d'aquest gran accident aeri. Anys després, al 2020, es va començar a gestar el documental Montseny, la tragèdia enterrada, per al programa de TV3 Sense ficció i produït per La Kaseta. Gallart, que després de tants anys, havia seguit amb la investigació com una qüestió personal, va cedir tot el material obtingut per a la confecció del documental.Entre la documentació recopilada per Ignasi Gallart durantjuntament amb la documentalista Montse Bailac, s'hi pot llegir l'informe del forense, declaracions que es van fer al Congrés dels Diputats, informes militars i notes de premsa.Tota aquesta documentació obtinguda durant la recerca dels darrers 15 anys, Gallart i Baliac han decidit donar-la a l'Arxiu Històric Municipal, que ja compta amb un importantde l'accident d'aviació format per documents de l'època sobre el tràgic accident, informes, correspondència, retalls de premsa, documentació sobre la construcció del monòlit i la tomba al cementiri... així com un conjunt de fotografies dels actes d'homenatge a les víctimes.L'alcalde d'Arbúcies,, subratlla que "aquest accident és part de la història d'aquesta vall i l'arxiu és una peça imprescindible per mantenir viu el record d'uns fets que sempre perduraran en la memòria del nostre poble".