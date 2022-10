ERC Palautordera homenatja al president Companys en el 82è aniversari del seu afusellament

per Redacció, Santa Maria de Palautordera, Catalunya |

Un any més, ERC de Santa Maria de Palautordera s'ha reunit al monòlit de la plaça Francesc Macià per retre homenatge a Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya assassinat pel feixisme, avui fa 82 anys. Enguany, a més de nombroses ofrenes florals, els republicasns han comptat amb la participació de la Colla de Gitanes Palautordera, que han fet el tradicional ball de l'homenatge, i el Cor de Cambra de Palau, que ha tancat la trobada amb el cant dels segadors.Amb aquest acte ERC Palautordera ha volgut recordar la figura de Companys i tot el que continua representant: democràcia, llibertat i alliberament nacional, han assenyalat de la formació republicana.