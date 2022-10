Llinars del Vallès i Sant Hilari Sacalm revaliden les Quatre Flors d'Honor

Llinars del Vallès i Sant Hilari Sacalm han revalidat les quatre Flors d'Honor, per la bona feina feta en la millora i gestió dels espais verds i l'enjardinament, la preservació de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic.

El moviment Viles Florides, que promou la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), va lliurar els seus reconeixements anuals als municipis catalans i comuns andorrans que aposten per la transformació de l'espai públic a partir del verd urbà. Enguany han estat 155 els pobles i ciutats convocats a la cita celebrada a l’amfiteatre del Camp de Mart.



Llinars del Vallèrs i Sant Hilari són del grup de 19 municipis que tenen el màxim reconeixement. Per altra banda, la Flor d'Or Pere Cabot, ha estat aquest any per a Vila-seca, que agafa el testimoni de Mollet del Vallès, guanyadora el 2021.

Arbúcies amb tres i Hostalric, Sant Pere de Vilamajor i Vilalba Sasserra amb dues Flors cadascun.

Llinars del Vallès revalida les Quatre Flors d'Honor al certamen Viles Florides 2022 Foto: Aj Llinars del Vallès També han estat premiats amb Flors altres municipis del Baix Montseny comamb tres iamb dues Flors cadascun.