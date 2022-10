Joan Just del KCJ de Sant Celoni seleccionat per disputar el campionat del món de karate

per Jordi Purtí , Sant Celoni, Catalunya |

ha sigut seleccionat per la Real Federación Española de Karate, com a competidor de la selecció estatal, en la categoria deper disputar elde Karate que se celebrarà els dies 26, 27, 28, 29 i 30 d'octubre a Konya (Turquia).El karateca del club celoní ha fet fins ara una excel·lent temporada els darrers mesos. S'ha proclamat, a Màlaga el 27 de novembre de l'any passat;de la Lliga Nacional RFEK, a Àvila el 19 de desembre de l'any 2021; Medalla d'or al, a Villamedia (la Rioja) el 26 de març de 2022;i, a Cartagena el 30 d'abril de 2022; iparticipant amb l'equip de Club Goju Ryu Torremolinos el passat mes de juny.Ara ja sota les directrius del seleccionador nacional i el seu equip tècnic farà la preparació física i tècnica/táctica conjuntament amb els seus companys de selecció per afrontar amb el màxim de possibilitats de pujar al pòdium d'aquest Mundial de Karate.