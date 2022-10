Al Baix Montseny es programen diverses activitats amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama

L'organitza a Sant Celoni un cap de setmana solidari amb motiu delque se celebra el 19 d'octubre. D'aquesta manera per aquest proper dissabte 15 d'octubre durant tot el dia hi haurà instal·lada una paradeta de l'AECC, davant de Can Ramis i hi haurà diverses activitats socials com una ballada de sardanes, una ballada de gegants i gegantons de les escoles, un ball en línia i country. A les vuit del vespre és previstde color rosa.Pel diumenge 16 d'octubre hi ha programades més activitats lúdiques com una carpa dels comerciants de Sant Celoni, actuació de castellers, actuació del DJ Eskardi i unaAquestes, però, noseran les úniques activitats que s'han programat alamb relació al Dia del Càncer de Mama. El diumenge 23 d'octubre tindrà lloc la cursaorganitzada per laen un total de 22 poblacions, entre les quals es troben, per recaptar fons per a la lluita contra el càncer de mama. La participació en la cursa inclou un donatiu de 10 euros que es destinarà íntegrament al projecte "Guapes i Valentes" de la Fundació Oncolliga Girona.