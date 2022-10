Procés participatiu a Can Puigdemir de Vallgorguina per la retolació de la numeració de les parcel·les

L'de Vallgorguina ha engegat un procés participatiu per a la retolació de la nova numeració de les parcel·les de la urbanització amb el lema. L'objectiu és promoure un projecte de cohesió social i és per això que els habitants del veïnat poden participar en l'enquesta per saber si el projecte es comparteix d'una forma àmplia i també saber quines son les preferències de disseny i material, d'acord amb l'aprovació definitiva que ha fet l'Amb el projecte es vol donar una, neta i endreçada de la urbanització, utilitzant un mateix disseny per a totes les plaques, facilitar la localització dels habitatges als diferents serveis, correus, logística, emergències i incrementar el sentiment de comunitat a Can Puigdemir.Des de l’associació de Veïns entenen que per que aquest projecte tingui èxit ha de ser atractiu per la gran majoria de veïns i al mateix temps implicar-los en el procés. La intenció es portar-lo a terme durant aquesta tardor, de manera que si el projecte té el suport necessari, poder disposar dels número a finals de novembre.