Ampli suport social a la vaga general tot i el desmarcatge de CCOO i UGT

La Taula per la Democràcia pren les decisions per consens, cosa que dona dret a veto a qualsevol entitat, com el que va usar CCOO per frenar el seu suport a la vaga

Catalunya viurà aquest dimecres la segona vaga general en poc més d'un mes sense el suport dels sindicats majoritaris. Aquest cop, però, CCOO i UGT encara s'han desmarcat més de la convocatòria, ja que ni tan sols han defensat una fórmula d'aturada de país com la del 3 d'octubre, quan van instar els treballadors a pactar amb els empresaris parar la jornada de forma simbòlica i de mutu acord. Malgrat tot, la immensa majoria d'entitats de la Taula per la Democràcia van apostar dilluns en una reunió per donar suport a la vaga convocada per la Intersindical-CSC , per bé que especialment CCOO va vetar que la plataforma com a tal s'hi adherís, segons ha pogut saberDiversos portaveus d'entitats presents en la trobada plenària expliquen que una gran quantitat d'associacions van pronunciar-se a favor de mirar d'emular l'aturada del dia 3. I és que, segons les mateixes fons, consideraven que hi ha tants o més motius que llavors per impulsar una jornada d'aquelles característiques, amb presos polítics i la Generalitat intervinguda, tot i que reconeixien que anímicament no és el mateix això que el fet que s'estomaquessin persones al carrer per voler votar.La convocatòria de la Intersindical-CSC és per motius laborals, però aquestes entitats entenien que s'havia d'aprofitar la mobilització per reivindicar també des del teixit associatiu qüestions de caràcter civil, democràtic i polític. "CCOO es van quedar molt sols, fins i tot en relació a entitats històricament properes a ells", explica una font, que també detalla que UGT va "nedar entre dues aigües", sense oposar-s'hi frontalment. Com sindicat, tampoc no criden a cap vaga o aturada, però cal tenir en compte que la consellera d'Afers Socials, Dolors Bassa, va ser secretària general d'UGT a les comarques gironines i ara està empresonada, motiu pel qual ara el sindicat és menys contundent a l'hora de pronunciar-se contra la mobilització -malgrat que a nivell estatal se n'ha desmarcat explícitament-.D'aquesta manera, l'ANC i Òmnium van defensar que la Taula es mullés a favor d'avalar la vaga -jo ho havien fet públicament-, igual que altres entitats de molts sectors diferents, com els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), els escoltes, els esplais, els castellers, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), Lafede.cat, Ecologistes en Acció, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC), l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, el Ciemen o la Plataforma Pro Seleccions Catalanes.També ho va fer la Intersindical Alternativa de Catalunya (on s'hi integra la USTEC, primer sindicat de mestres del país), que és una organització observadora de la Taula, i des de fora d'aquesta plataforma també hi donen suport moltes federacions de la CGT, el sindicat COS, nombrosos ajuntaments, ERC o la CUP, entre molts altres. Una gran pluralitat que previsiblement seguirà donant suport a l'acció.De fet, la patronal Cecot no va pronunciar-se a favor, però tampoc va fer-ho obertament en contra. En canvi, CCOO va exigir que la Taula se'n desmarqués, fent valer que les decisions de la plataforma es prenen per consens, fet que atorga a qualsevol "dret a veto", segons un dels presents crític amb la decisió presa. El màxim que es va aconseguir va ser que la Taula convoqués a les concentracions previstes per dimecres, a les 12h davant de les delegacions del Govern a Girona, Lleida, Tarragona, Tremp, Tortosa, Manresa i a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, i a les 18h davant dels ajuntaments i de la plaça de la Catedral de Barcelona.De fet, en una reunió prèvia del grup promotor, la patronal Pimec havia defensat congelar la Taula per la Democràcia fins després del 21-D, una opció que CCOO no havia vist malament d'inici però que va quedar descartada dimarts, Igualment, però, Pimec ha optat per deixar de participar a la plataforma fins passades les eleccions. Per contra, la Taula va acordar seguir activa i cridar a les concentracions d'aquest dimecres -no a la vaga general-, a la manifestació de dissabte contra els presos polítics i a una altra mobilització que Unitat contra el feixisme i el racisme (UCFR) impulsa de cara al dia 18 contra les agressions ultres que s'estan produint impunement aquests dies a Catalunya.De fet, el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, ha continuat la seva campanya contra la vaga en assegurar que "separa i confronta encara més la convivència” i que són els sindicats majoritaris els que tenen "legitimitat" per convocar-la. Al seu torn, UGT no s'hi oposa tan ferotgement i destaca en un comunicat conjunt amb l'altra sindicat estatal que les dues organitzacions "són espais plurals políticament i independents de qualsevol força política", motiu pel qual entenen "la diversitat d'opcions de les persones afiliades com una riquesa i un orgull". En una línia similar, Catalunya en Comú crida a participar a les mobilitzacions d'aquest dimecres, però no a la vaga general.Per tot això, els impulsors de la vaga i les nombroses entitats que hi donen suport confien en l'èxit de l'aturada, per bé que segurament aquesta tindrà un seguiment més irregular en el sector de la indústria, on CCOO i UGT tenen més pes -i que el dia 3 tampoc no van aturar-se tant com la resta d'àmbits-. Així mateix, els Comitès de Defensa del Referèndum ja estan també organitzats per provocar talls de carreteres i infraestructures, dificultant així també el normal desenvolupament de l'activitat econòmica.