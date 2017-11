ERC Osona proposa Mundó i Rovira com a candidats el 21-D

10:37 Tortosa aprova una declaració per la llibertat dels presos polítics i de suport al Govern legítim. Els regidors del PSC marxen del ple després que el regidor de la CUP els titllés de "miserables" pel suport al 155.

09:28 «Espanya és un estat condemnat per tortures a polítics»: Puigdemont i els consellers en deu frases. El president de la Generalitat i els membres del Govern exiliats a Bèlgica denuncien la repressió de l'Estat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

09:20 PRIMÍCIA Escissió a Podem Catalunya: pleguen vuit membres de la direcció seguint els passos de Fachin. Asseguren que deixen el partit pel "tracte dispensat" per Pablo Iglesias al seu ex-secretari general i a l'òrgan de direcció català. Per Sara González.

09:19 ENTREVISTA Albano Dante Fachin: «Joan Coscubiela és el model de polític a superar». El ja exlíder de Podem Catalunya dona per feta una escissió al partit i ultima "una eina jurídica" per forjar una aliança amb formacions com ERC, CUP i Procés Constituent. Admet estar "trist" però "alliberat" després de dimitir de Podem, un partit que, diu, ha passat de "parlar del cadenat del 78 als consensos del 78”. Per Sara González.

09:18 Puigdemont pressiona per una llista unitària: «No tenim alternativa a anar tots junts». El president de la Generalitat assegura que hauria d'incloure "tota la gent que defensa la democràcia".

08:56 La selecció catalana d’esquí de muntanya no participarà en els campionats espanyols. El seleccionador català, Joan Cardona, ho va anunciar a la presentació a la Fira de la Muntanya de Vic.

08:55 Quatre alcaldes del Baix Montseny viatgen amb cotxe a Brussel·les per explicar la repressió de l'Estat. Són els batlles de Vallgorguina, Sant Esteve de Palautordera, Gualba i Campins.

08:33 Puigdemont exigeix a Europa que pressioni Espanya perquè respecti el resultat del 21-D. El president de la Generalitat, en una entrevista a Catalunya Ràdio, denuncia que l'Estat preparava un pla "duríssim" de repressió i violència després de la declaració de la independència.

08:18 Multa de 200 euros per «protegir» un col·legi de l'1-O a Palafolls amb un tractor. Una infracció "greu" per haver impedit el pas dels vehicles.

23:20 El contundent comiat de Rabell a Fachin: «Bon vent i barca nova». El fins ara secretari general de Podem ha decidit estripar el carnet de la formació i els seus companys de bancada no s'ho han pres massa bé.

22:57 Els Gegants i Grallers de Gràcia de Sabadell retiren la loteria de Nadal en solidaritat amb els presos polítics. Estudiaran si vendre la Grossa de Cap d'Any.

22:52 OPINIÓ «​'Comuns', doneu les gràcies a PDECat, ERC i la CUP», l'article de Francesc de Dalmases.

22:51 OPINIÓ «El debat sobre democràcia i legalitat», l'article de Joan Subirats.

22:42 Els partits perfilen un acord programàtic basat en el rebuig al 155, l'amnistia pels presos i la recuperació de les institucions, per Oriol March i Roger Tugas. Les candidatures podrien incorporar una marca compartida i intentarien seduir els "comuns" amb el procés constituent. El posicionament tardà de la CUP pel front ampli amb el PDECat i ERC decanta la balança tot i que els neoconvergents acceptaven repetir Junts pel Sí com a mal menor.

22:39 Porrera suspèn tots els actes de la Festa Major com a mostra de rebuig a l'empresonament dels consellers. L'Ajuntament i els veïns ho acorden com a protesta per "tota la violència judicial" i la "venjança política" de l'Estat

22:38 Generalitat al matí i ajuntaments a la tarda: les concentracions convocades per l'aturada de país. Aquest dimecres Catalunya s'atura per protestar contra la repressió judicial d'Espanya i les entitats sobiranistes volen tornar a omplir els carrers i les places.



22:19 LA VEU DE NACIÓ «Torna el '¡Que inventen ellos!'», l'article d'Esteve Plantada sobre l'Estat.

22:18 Girona troba a faltar Dolors Bassa: «És nostra i la volem aquí». Més de 200 persones es reuneixen en un emotiu acte per demanar l'alliberament de la consellera i la resta d'empresonats.

21:58 De la pèrdua de Flandes a l'exili de Puigdemont: Bèlgica-Espanya de la A a la Z; el diccionari de Pep Martí. L'advocat Paul Bekaert, els catalans exiliats al llarg de la història o la força del nacionalisme flamenc són figures i episodis d'una realitat que ha deixat en evidència la feblesa democràtica de les institucions espanyoles.

21:56 VÍDEOS Ultres destrossen la pancarta dels presos polítics de l'Ajuntament de Sant Cugat. Una manifestació per la unitat d'Espanya acaba amb aldarulls i llançament d'ous a la façana del consistori vallesà.

21:48 Maza veu «fonaments més que sobrats» perquè Bèlgica enviï Puigdemont a Espanya. El fiscal general de l'Estat justifica la decisió de la justícia belga de deixar el president en llibertat perquè el risc de reiteració delictiva "és diferent".

21:33 Referèndum pactat, llibertat dels presos polítics i rebuig al 155: la proposta de Colau per al 21-D. L'alcaldessa de Barcelona reclama al PSC, amb qui governa a Barcelona, que se sumi a aquestes reivindicacions.

21:19 Junqueras reclama sortir de la presó per poder fer campanya electoral, per Oriol March i Isaac Meler. L'advocat Andreu van den Eynde recorre contra la presó preventiva ordenada per l'Audiència Nacional espanyola. Assegura que no es pertinent imposar una fiança als membres del Govern pel referèndum perquè no hi ha cap pagament demostrat.

20:58 El despatx d'advocats del conseller Mundó ha fet un comunicat denunciant els empresonaments. El podeu llegir aquí.

20:47 Juncker nega que Espanya vulneri l'estat de dret amb les mesures judicials contra el procés. El president de la Comissió Europea diu que "els que no respecten l'ordre constitucional espanyol són els que violen la llei".

19:57 La 4a Cabrerès Marató de Muntanya se suspèn per la situació política. Ens els pròxims dies, els organitzadors procediran a l'abonament íntegre de les inscripcions registrades.

19:44 Foment inicia el tràmit per expulsar la Cecot, per Pep Martí. Aquesta tarda la junta que presideix Gay de Montellà ha decidit obrir expedient a la patronal terrassenca. L'1-O desenterra el conflicte entre les dues organitzacions empresarials.

19:27 La Nit del Comerç de Girona canvia de data i es farà dijous en lloc de dimecres. L'Ajuntament ha decidit posposar la primera edició d'aquest esdeveniment un dia amb motiu de la vaga general prevista el 8 de novembre.

19:22 La patronal incrementa la pressió als tribunals contra l'aturada de país. Foment considera que la vaga de dimecres és política encara que formalment s'al·leguin raons laborals i Cecot i Pimec creuen que no és la via per solucionar problemes | Els "comuns" i CCOO es posicionen en contra mentre UGT calla davant la convocatòria de la Intersindical-CSC.

18:46 Linyola suspèn la majoria dels actes de Nadal com a protesta pels empresonaments. Entre d'altres, no es farà el concert de Nadal.

18:44 El trencament del pacte de govern del PDECat i el PSC a Olot podria ser imminent. ERC pressiona el batlle per desfer la coalició municipal amb l'objectiu de defensar "la dignitat i el compromís dels nostres companys del PDECat, ERC, ANC i Òmnium empresonats".

18:28 Foment recorre als tribunals per intentar aturar la vaga general del dia 8. La patronal de les grans empreses considera que els motius de la mobilització en realitat són polítics, encara que formalment s'al·leguin raons laborals.

18:02 El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, visitarà Catalunya aquest diumenge, en un acte de precampanya amb el president del PPC, Xavier García Albiol. Encara no s'ha concretat on se celebrarà.

18:00 L'associació d'extrema dreta Somatemps convoca una concentració espanyolista diumenge a Manresa. Ho fa amb el lema "El Bages es queda", els convocants donaran suport a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a la plaça Espanya.

17:58 Alemanya creu que una solució constitucional limitaria les conseqüències econòmiques del procés. El ministre de Finances alemany en funcions veu les eleccions del 21 de desembre com un senyal "encoratjador" que la situació pot resoldre's en un temps "raonable".

17:51 Puigdemont ha aprofitat la seva estada a Brussel·les per enviar un missatge d'esperança i ànims als catalans. Ho ha fet des de les xarxes socials, en concret, des del seu Instagram.

Cims més alts hem superat Una publicación compartida de Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) el 6 de Nov de 2017 a la(s) 7:40 PST

17:32 Catalunya en Comú no dona suport a la vaga general de dimecres. Xavier Domènech creu que l'aturada no és prou inclusiva perquè només l'ha convocat un sindicat. Quant a Fachin, defensa la consulta a Podem sobre la coalició i nega cap "intervenció" d'Iglesias.

17:02 L'alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, estripa el carnet del PSC. Giménez també és president del Consell Comarcal del Vallès Occidental. No renunciarà, però, als seus càrrecs.

16:13 «Defensarem els nostres drets fins al final»: l'article de Puigdemont al «The Guardian». El president assegura en un article al diari britànic que la democràcia "està en joc" i critica els "abusos inacceptables" de la justícia espanyola.

16:08 El PP considera que el sistema processal espanyol és més garantista que el belga. El vicesecretari de comunicació dels populars, Pablo Casado, assegura que Bèlgica té un "problema" nacional que es pot disparar amb la presència de Puigdemont.

16:00 Foment vol «castigar» la Cecot pel seu posicionament en favor del procés, per Pep Martí. Aquesta tarda la junta que presideix Gay de Montellà es tractarà la possible expulsió de la patronal terrassenca. L'1-O desenterra el conflicte entre les dues organitzacions empresarials.

15:49 Un líder flamenc acusa el PP de tenir franquistes amb responsabilitats dins del partit. Bart de Wever, alcalde d'Anvers i president de la formació N-VA, assegura que els populars haurien de "callar" respecte la seva història.

15:38 La policia espanyola desplaçada a Catalunya comença a tornar a casa. Interior atribueix “el relleu” a un descans mentre que una associació de guàrdies civils considera acabat el servei.

15:24 L'advocat d'ERC denuncia davant l'Audiència Nacional un «escenari desolador» per a la defensa, per Isaac Meler i Oriol March. Andreu van den Eynde, en els recursos enviats a la jutge Carme Lamela, assegura que la fiança no és pertinent perquè no està demostrat que les partides pressupostàries per al referèndum d'executessin.

14:31 El PSC condemna la violència i respon a Junqueras que «no accepta lliçons». Salvador Illa assegura que els socialistes no es presentaran a les eleccions del 21-D al costat de C's i PP.